Бывший немецкий завод Bosch в Энгельсе вышел на российский рынок с новыми товарами

В Энгельсе на базе бывшего завода Bosch возобновлено производство газовых котлов.

Компания «Термотехника Энгельс» осенью 2025 года запустила модернизированную линию по выпуску отопительного оборудования.

Как сообщило региональное Министерство инвестиций, в проект модернизации было вложено 200 млн рублей. Производство полностью переведено на российские комплектующие и технологии.

Мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тысяч настенных газовых котлов ежегодно. Продукция будет поставляться во все регионы страны, укрепляя позиции отечественных производителей на рынке отопительного оборудования.

Ольга Сергеева