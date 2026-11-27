Саратовский арбитраж начал рассматривать иск о банкротстве экс-гонщика «Турбины» Кирилла Цуканова

Арбитражный суд Саратовской области приступил к рассмотрению заявления о признании несостоятельным (банкротом) Кирилла Цуканова — мастера спорта международного класса, в прошлом гонщика балаковской «Турбины» и тренера одноимённой детской спортшколы.

Истцом по иску выступает сам Цуканов, сумма требований — более 2,23 млн рублей. Процесс ведёт судья Наталья Горбунова. В качестве третьих лиц привлечены несколько кредитных организаций, ПАО «Саратовэнерго», МУП «Балаково-Водоканал», ПАО «Т Плюс», Федеральная налоговая служба, а также капитан «Турбины» Илья Чалов.

Напомним, Цуканов был уволен летом 2023 года после появления в интернете видео, на котором похожий на тренера мужчина лежит без одежды на улице и пытается оторвать регистрационные номера у припаркованных машин. По словам очевидцев, алкоголем от него не пахло.