Четвёртый год спецоперации. С фронта не вернулись живыми еще восемь саратовцев

Еще восемь уроженцев Саратовской области погибли в ходе СВО.

В Федоровском районе подтвердили гибель Тимофея Ержанова. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Стрельников.

Администрация Саратова также опубликовала список погибших: Иван Колчин, Тимур Абдуллаев, Алексей Захаров, Алексей Зимин, Иван Боков, Михаил Сосновцев, Денис Гаджиев.

Губернатор и главы муниципальных образований выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Напомним, спецоперация продолжается 4-й год. Потери со стороны ВС РФ строго засекречены. Общее число погибших на фронте саратовцев не называется.