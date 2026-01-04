Четыре человека ранены в столкновении легковушки с фурой на трассе в Озинском районе

В Озинском районе грузовик и легковой автомобиль столкнулись, есть пострадавшие.

4 января около 11:35 рядом с селом Модин произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Orlando и грузового тягача Sitrak.

В результате аварии четыре пассажира легковушки — мужчины 17, 22, 42 и 60 лет — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водители (36 и 51 года) не пострадали.

На месте работают сотрудники полиции, выясняющие все обстоятельства происшествия. Причины аварии и состояние пострадавших уточняются.

Ольга Сергеева