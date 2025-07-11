Четырем натурализованным гражданам без военных билетов аннулировали паспорта РФ

В Саратовской области четверых мигрантов лишили гражданства РФ за нарушение воинского учета.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, с января 2025 года четыре человека, ранее получившие российские паспорта, были лишены гражданства за неисполнение воинских обязанностей.

По данным ведомства, эти люди, являющиеся выходцами из других стран, не встали на учет в военкоматах, хотя обязаны были это сделать после получения гражданства. В результате суд принял решение об аннулировании их российских паспортов.

Отметим, что в последние годы в России участились случаи лишения гражданства за подобные нарушения, особенно среди натурализованных россиян. Власти ужесточают контроль за исполнением воинского долга, включая меры в отношении мигрантов, получивших паспорта РФ.