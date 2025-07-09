Дань предкам: Пять саратовских традиций вошли в сокровищницу культурного наследия России

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Экспертный совет включил уникальные практики региона в реестр нематериального этнокультурного достояния.

Каждая традиция — живой символ истории края:

Поминальный квас из Невежкино (Лысогорский район)

Напиток, хранящий память поколений, с особым ритуалом приготовления и употребления. Старый Новый год в Калмантае (Вольский район)

Яркий зимний праздник, сохранивший дух дореволюционной России. Обряд «Капустник» в Полтавке (Самойловский район)

Традиция коллективной засолки капусты, связующая людей с землёй и урожаем. Хвалынское «троесвечие» (деревянные наличники)

Резные оконные обрамления в форме тройных свечей — «застывшая молитва», оберегающая дом. Пышки «под дымкой» из Беляевки (Турковский район)

Технология приготовления воздушных лепёшек, рождающих «аромат детства» у домашнего очага.

Обряды и ремёсла рекомендованы для включения в федеральный реестр.