Дань предкам: Пять саратовских традиций вошли в сокровищницу культурного наследия России

Экспертный совет включил уникальные практики региона в реестр нематериального этнокультурного достояния.
Каждая традиция — живой символ истории края:
- Поминальный квас из Невежкино (Лысогорский район)
Напиток, хранящий память поколений, с особым ритуалом приготовления и употребления.
- Старый Новый год в Калмантае (Вольский район)
Яркий зимний праздник, сохранивший дух дореволюционной России.
- Обряд «Капустник» в Полтавке (Самойловский район)
Традиция коллективной засолки капусты, связующая людей с землёй и урожаем.
- Хвалынское «троесвечие» (деревянные наличники)
Резные оконные обрамления в форме тройных свечей — «застывшая молитва», оберегающая дом.
- Пышки «под дымкой» из Беляевки (Турковский район)
Технология приготовления воздушных лепёшек, рождающих «аромат детства» у домашнего очага.
Обряды и ремёсла рекомендованы для включения в федеральный реестр.