Саратовцы приняли участие в торжественном открытии Путиным Года единства народов России

В Москве в Национальном центре «Россия» состоялась церемония торжественного открытия Года единства народов России.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», на площадке собралось более 4 тысяч гостей из всех 89 регионов Российской Федерации.

Старт Году единства народов России 5 февраля дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства поприветствовал участников и в своем выступлении подчеркнул историческую роль сплочения различных этносов в формировании нашей страны.

В рамках церемонии открытия также прошел Просветительский марафон Российского общества «Знание» «Россия – семья семей». Спикерами марафона стали выдающиеся люди – титулованные спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные служащие.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в своем выступлении отметила, что взаимопонимание и единство всегда были отличительной чертой взаимодействия народов России.

В рамках марафона для гостей была подготовлена обширная культурно-просветительская программа. Участники мероприятия смогли посетить творческие и кулинарные мастер‑классы с участием известных экспертов, ознакомиться с выставками и модными показами, демонстрирующими как традиционные этнические мотивы, так и их современные интерпретации. Особый интерес вызвала мультимедийная экспозиция, посвященная героям современности – участникам специальной военной операции разных национальностей.

Для посетителей было открыто интерактивное пространство «17 традиционных ценностей России», организованы кинопоказы документальных фильмов о природе, культуре и истории российских регионов, а также работала библиотека народной литературы с произведениями писателей разных народов. Гастрономический блок представил блюда в рамках проекта «Гастрономическая карта России», а кульминацией стал масштабный флешмоб «Хоровод дружбы» с участием представителей разных национальностей.

Саратовскую область на церемонии открытия представили заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Тимофей Лещенко и члены национально-культурных организаций региона.

Подготовила Ольга Сергеева