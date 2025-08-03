Дельфин и лошадка покалечили жителей Саратовской области на отдыхе

Балаковские врачи спасли пострадавших во время летнего отдыха.

В клинической больнице города Балаково Саратовской области помогли двум пациентам, получившим травмы во время отпуска.

Одного жителя укусил дельфин на море. Мужчине потребовалась медицинская помощь после возвращения. Врачи предупредили: дельфины — не домашние животные, и контактировать с ними опасно.

Другой случай произошел на Волге — женщину затоптал жеребенок во время конной прогулки. Пациентке провели операцию, сейчас ее состояние стабилизировалось.