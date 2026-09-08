День языков народов Российской Федерации отмечается сегодня

8 сентября в России впервые на официальном уровне отмечается День языков народов Российской Федерации — праздник учреждён указом президента от 4 ноября 2025 года. Дата выбрана в честь дня рождения поэта Расула Гамзатова. Автор считал родными два языка — русский, принёсший его творчеству всемирное признание, и аварский, на котором он писал свои произведения. Кстати, Расул Гамзатов был автором знаменитого стихотворения «Журавли».

Диалектизмы — живое свидетельство истории территории и смешения культур, часть исторической памяти народа. Разнообразие — это не только более 100 языков народов России, которые, по данным Основ государственной языковой политики РФ, применяются сегодня в системе общего образования страны, но и десятки говоров внутри одного русского языка, каждый со своей географией.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов поздравил россиян с этим днем:

«Сегодня мы чествуем великое достояние, которое бережно храним и передаем из поколения в поколение. Русский язык, объединяющий всех граждан нашей великой страны, и родные языки народов России вместе создают уникальную гармонию, которая делает российскую нацию единой и сильной», — отметил Баринов.