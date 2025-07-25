Депутат Госдумы Плякин призвал ввести запрет на строительство домов с газом

Депутат ГД предложил запретить газ в новостройках.

Владимир Плякин выступил за полный запрет на строительство многоквартирных домов с газовыми плитами и отоплением. Он пояснил, что проверить исправность оборудования в таких зданиях сложно из-за большого числа квартир.

По его словам, переход на электричество снизит риск взрывов, так как газовые службы не справляются с объёмом проверок. Плякин также отметил, что неисправная вентиляция и несвоевременное обслуживание увеличивают опасность аварий.

Поводом для заявления стал взрыв газа в Саратове, где погибли 6 человек. На месте ЧП продолжают работать спасатели. 26 июля объявлен в Саратовской области днем траура.