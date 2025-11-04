Депутат Калинин поздравил саратовцев с Днем народного единства

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства.

Со словами поздравлений к жителям Саратовской области обратился депутат облдумы (фракция «Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

Парламентарий напомнил, что эта дата приурочена к драматическим событиям 1612 года, когда, объединившись, народ освободил страну от интервентов и захватчиков, определив дальнейшую судьбу России, ставшей сильным государством.

«Дорогие земляки!

День народного единства символизирует величие народа, который в минуту опасности всегда объединяется для достижения высоких целей. Сегодня мы вновь сплотились ради защиты безопасности и суверенитета страны, ради ее процветания и благополучия.

Поздравляю с поистине всенародным праздником, напоминающим о нашей способности противостоять любому давлению извне независимо от различий в культуре, языке и вероисповедании.

Крепкого вам здоровья, процветания и успехов во всех начинаниях! Пусть в каждом доме царит гармония и взаимопонимание!» — сказал Вячеслав Калинин.