Депутат Калинин встретился с представителями армянской общины «Крунк»

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин в рамках приема граждан провел встречу с представителями СРОО «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль).

В ходе беседы парламентарий и председатель «Крунк» Араик Косян обсудили вопросы патриотического воспитания граждан, проекты по сохранению культурного наследия региона, развитию туристической привлекательности Саратовской области.

«На сегодняшний день вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, проекты по развитию туристической привлекательности Саратовской области являются приоритетными для нашего региона. Вместе мы сможем достичь высоких результатов в реализации данных направлений», — подчеркнул Вячеслав Калинин.