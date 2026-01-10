Депутат Мария Усова: «Для иноагентов и праздник — не праздник»

Парламентарий предупредила саратовцев о провокациях иноагентов.

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова заявила, что иностранные агенты активизировали попытки вовлечения граждан в свою деятельность.

По словам Усовой, их основная цель — получение денежных средств у доверчивых людей под ложными предлогами.

«Эти деньги не идут на развитие города или социальные проекты. Они тратятся на личное благополучие, зарубежные поездки и демонстрацию ложного успеха, — отметила депутат. — Параллельно ведётся работа по очернению решений, принимаемых властью в интересах общества».

Мария Викторовна призвала саратовцев сохранять бдительность и не поддаваться на провокации, направленные на подрыв доверия между обществом и государством.

Наталья Мерайеф