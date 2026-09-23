Депутат Панков встретился с активистами «Единой России» в Заводском районе

Николай Панков провёл встречу с представителями «Единой России» в Заводском районе, пригласив также активистов из Красноармейского и Гагаринского районов.

Он выразил признательность за их совместную деятельность. В ходе беседы обсуждались перспективные планы, включая дополнительные меры поддержки — в частности, прибавку к окладам для работников социальной сферы и культуры, о чём ранее заявлял глава региона.

Как отметил Панков: «Говорил с заместителем председателя правительства, чтобы определили категории, которым повысят зарплату, и сроки. Мы уже сейчас прорабатываем вопросы, волнующие людей». Ранее по инициативе Вячеслава Володина такая доплата была введена для педагогов и воспитателей детских садов.

Также обсуждался вопрос контроля за возведением социально значимых объектов в рамках федеральных программ. Панков прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками, вовремя не сдавшими ФАПы: «Обсуждал с губернатором. Роман Викторович согласился, что таких исполнителей нужно отстранять, не допуская их к объектам. Но когда спрашиваешь по районам, кто-нибудь обращался в антимонопольную службу? Никто. Ведь если сказать правду — можешь потерять товарища. Однако это не наш подход».

Панков подчеркнул, что высокая явка демонстрирует объединение граждан вокруг Президента, а успех «Единой России» — доверие к Вячеславу Володину, возглавлявшему партийный список. Это отражает отношение людей к его работе и реализуемым им проектам.

Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и членов избирательных комиссий за обеспечение открытости, законности и безопасности на участках. После выборов Панков сразу приступил к работе в районах Балашовского округа — накануне он посетил Балашов и Ртищево, где провёл встречи и выразил благодарность жителям за их труд.