Депутат Усова назвала иноагентов «клевещущей пустотой» и помехами

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова в соцсетях прокомментировала деятельность отдельных лиц и организаций, которых она отнесла к категории помех.

В своём обращении парламентарий и региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» обозначила, что реальные общественные блага, такие как возведение новых объектов соцсферы или введение льготного питания для учеников, часто сопровождаются целенаправленными кампаниями по дискредитации.

По мнению Усовой, подобные информационные атаки следует воспринимать как фоновый шум, не заслуживающий серьёзного внимания. Она подчеркнула, что вступать в полемику с распространителями такой информации — значит отвлекать силы и время от решения существенных задач.

«Жалко людей, которые выбирают подобную роль — всю жизнь быть лишь помехой, которую либо не замечают, либо устраняют. Оправдываться перед ними бессмысленно», — заявила депутат, упоминая имя Лена (судя по всему, речь идет о блогере Елене Налимовой* — Ред).

В завершение Мария Усова процитировала известное изречение о том, что «собака лает, а караван идёт», призвав концентрироваться на ключевых целях, не поддаваясь на провокации. А также показала наглядно в своем ТГ-канале «Колонка издателя У.М.», как разбить одним ударом руки доску или кирпич: «сила как таковая не нужна, нужно просто сфокусироваться на этом и не отвлекаться на помехи», — отмечает парламентарий.

* Признана в РФ иноагентом

Подготовила Ольга Сергеева