Депутаты городской думы утвердили поправки в бюджет Саратова

Гордума утвердила корректировку бюджета Саратова: более полумиллиарда выделят на развязку на Стрелке.

На сегодняшнем заседании Саратовской городской думы депутаты одобрили изменения в главный финансовый документ города. Средства перераспределили на различные нужды — от инфраструктурных проектов до школьного питания.

Крупнейшая статья расходов — реконструкция транспортной развязки в микрорайоне Стрелка, на которую выделили более 500 миллионов рублей. Аналогичные траты запланированы на ближайшие два года. Еще 500 миллионов заложили на создание новых зеленых зон, а благоустройство Ленинского района обойдется почти в 300 миллионов.

На компенсации владельцам изымаемой недвижимости направят 460 миллионов рублей. Ремонт дорог в центре и во Фрунзенском районе потребует 226 миллионов. Развитие системы «Безопасный город» оценили в 150 миллионов, а пассажирские перевозки — в 612 миллионов.

Среди других трат: снос аварийных домов (70 млн), питание в школах (55,4 млн), благоустройство набережной (25 млн), реконструкция фонтанов (11,5 млн) и реставрация фасада школы № 83 (9 млн). На капремонт бани № 21 выделили 13,8 млн, на оборудование для спасателей — 2 млн.

Продолжат расселение аварийного жилья (12 млн) и софинансирование школьных пристроек (11 млн). Средства также пойдут на авторский надзор за ливневкой Глебучева оврага и изыскания в Городском парке.

С учетом поправок доходы бюджета составят 43,9 млрд рублей, расходы — 46,1 млрд, дефицит — 2,2 млрд. Депутаты поддержали корректировки большинством голосов.

