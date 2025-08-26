Депутаты направят обращение в надзорные органы из-за проблем в горпарке Саратова

Депутаты Саратовской городской Думы подготовят обращение в надзорные и правоохранительные органы в связи с критической ситуацией в городском парке. Такое решение было принято после рабочего выезда народных избранников на территорию зоны отдыха.

Во время вечернего объезда депутаты зафиксировали многочисленные нарушения. Бывший арендатор, ранее позиционировавший себя как социально ориентированный бизнес, отключил основное освещение парка. Свет сохранился только в зоне коммерческих аттракционов, которые при этом работают без надлежаще оформленных договоров. Также отключены системы аэрации прудов и полива зеленых насаждений.

«На детской площадке играют маленькие дети в полной темноте. Без фонарей невозможно пройти. Предлагаю направить коллективное обращение депутатского корпуса к руководству бывшего арендатора, чтобы они вели себя достойно. Жители района, дети, пенсионеры любят эту территорию и должны гулять в безопасных условиях», — отметил депутат Павел Солопов.

Депутат Ирина Видина подчеркнула, что сложившаяся ситуация вызывает социальное напряжение среди жителей района. «Мы должны как-то на это реагировать. Поддерживаю предложение коллег обратиться к бывшему арендатору в связи со сложившейся ситуацией», — добавила она.

Наряду с обращением к бывшему арендатору, депутатский корпус рассматривает вопрос о направлении официальных запросов в правоохранительные органы для правовой оценки сложившейся ситуации.