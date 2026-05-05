Депутаты облдумы обсудили снижение учебной нагрузки на школьников

На рабочем совещании в областной Думе депутаты совместно с представителями школ и родительской общественности рассмотрели аспекты снижения нагрузки на школьников.

Начиная от домашнего задания и уроков до тяжести школьных портфелей.

Как отметила председатель комитета по образованию и культуре Юлия Литневская, на федеральном уровне уже принимаются меры: поэтапное изменение образовательных программ, снижение количества контрольных и проверочных работ, установление норм веса школьных ранцев.

«Все это залог здоровья учащихся – от веса школьного портфеля до формирования учебного процесса», – объяснила она.

Депутаты Елена Стифорова, Ирина Колесникова, а также Вадим Рогожин предложили выделять в школах личное пространство, где дети могли бы хранить сменную обувь, дополнительные канцелярские принадлежности, учебники. Также прозвучали предложения проводить информационно-просветительскую работу среди родителей, дальнейшую цифровизацию учебного процесса.

