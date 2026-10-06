Депутаты приняли отставку главы Александрово-Гайского района

Собрание депутатов приняло отставку главы Александрово-Гайского муниципального района Сергея Зюзина.

С 7 октября в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» полномочия главы Александрово-Гайского муниципального района временно возлагаются на Андрея Ломовцева, имеющего большой опыт муниципальной службы в районах Заволжья.

Глава муниципального района будет избран депутатами районного собрания из числа кандидатур, определённых конкурсной комиссией в составе представителей органов местного самоуправления, Правительства области и депутатов Саратовской областной Думы.

Ольга Сергеева