Депутаты приняли поправки в областной бюджет

На заседании областной Думы рассмотрели проект поправок в закон об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, которые ранее одобрил профильный комитет. Доходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются в целом на 7,6 млрд рублей.

За счет поступивших при содействии Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина средств запланировано замещение ранее предусмотренных ассигнований областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в муниципальных образованиях области в общей сумме 2,3 млрд рублей и реализация проекта по ремонту междворовых территорий – 396 млн рублей. Кроме того, на эти цели запланировано 246 млн областных средств с их последующим замещением.

По решению главы региона Романа Бусаргина с 1 июня 2025 года повысится оплата труда работников областной Службы спасения. Окладная часть специалистам будет увеличена на 25%, на что потребуется 30,8 млн рублей.

Остатки областного дорожного фонда учтены в сумме 331,3 млн рублей. Из них на ремонт улично-дорожной сети Вольского, Федоровского и Дергачевского районов пойдет 60 млн рублей. С начала года на приведение дорог в порядок и развитие дорожной инфраструктуры дополнительно было выделено 927,8 млн рублей для 12 районов области и города Саратова. Общий объем «дорожных» трансфертов достигнет 3,4 млрд рублей.

С учетом всех корректировок доходы областного бюджета на 2025 составят 183,4 млрд рублей, а расходы – 195,5 млрд рублей. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям возрастут более чем на 1 млрд рублей.

Депутаты согласовали увеличение бюджетных параметров.

Также на заседании были рассмотрены и окончательно утверждены итоги исполнения областного бюджета за 2024 год.