Десятка сильнейших: определились финалисты кибертурнира «Битва за Москву»

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Завершился отборочный этап киберспортивного турнира «Битва за Москву» , приуроченного к годовщине одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Состязание по онлайн-игре «Мир танков» организовано платформой «Игры Ростелеком», партией «Единая Россия», студией «Леста» и Музеем Победы.

В онлайн-отборе приняли участие более 230 тысяч человек. Весь август они сражались в режиме «Случайный бой» — каждый играл сам за себя. Десять игроков с лучшими результатами вышли в финал. Среди них — жители Москвы, Волгограда, Кемерова, Перми, Первоуральска, Подольска и Горловки (ДНР).

Решающие битвы пройдут 6 сентября 2026 года в Москве, на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Главные сражения пройдут в командном режиме «Атака/оборона» на карте «Битва за Москву». Перед финалом состоится жеребьевка, которая разделит игроков на две команды по пять человек в каждой.

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память»:

«Для нас, организаторов, кибертурниры на исторические темы — это не просто соревнования любителей компьютерных игр. Это современный способ говорить с молодыми людьми об истории на понятном им языке. Онлайн-игра “Мир танков” — это уникальный мостик между поколениями. В нее играют и дети, и взрослые. Наша задача — через игру и интерактив показать реальную хронику событий Великой Отечественной, отдать дань памяти нашим героям и их подвигу».

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Кибертурнир “Битва за Москву” стал крупнейшим в истории онлайн-игры “Мир танков” по количеству зарегистрированных участников. Такой интерес подтвердил востребованность форматов, где современные технологии служат сохранению исторической памяти. Благодарим партнеров за эффективное взаимодействие в организации этого значимого события. Желаем финалистам честной борьбы, сосредоточенности и удачи».

Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков»:

«Для нас особенно важно, что кибертурнир “Битва за Москву” вновь объединил игровое сообщество. Более 230 тысяч участников — показатель огромного интереса к проекту и подтверждение того, что современные игровые форматы могут по-новому рассказывать об истории и вовлекать широкую аудиторию. Будем с интересом следить за финалом».

Все участники турнира, сыгравшие в рамках отборочного этапа не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы «Игры Ростелеком» и студии «Леста». Общий призовой фонд турнира составит 3,8 млн единиц игрового золота.

Подготовиться к финалу и прокачать свой аккаунт в «Мире танков» можно на платформе «Игры Ростелеком», где представлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.

«Игры Ростелеком» – онлайн-платформа, объединившая отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. С начала 2026 года общее количество ее пользователей превысило 1,5 млн человек. На данный момент на игровой платформе «Ростелекома» представлено свыше 7 тыс. предложений, а лаунчер «Игры Ростелеком» был установлен более 50 тыс. раз.

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