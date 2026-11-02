Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала новогодняя акция

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил акцию для клиентов — физических лиц «В Новый год — без долгов!».

Для участия в ней необходимо до 31 декабря 2026 года погасить имеющуюся задолженность, оплатить начисление за отопление и горячее водоснабжение за ноябрь, а также начиная с 1 декабря внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием является отсутствие задолженности за энергоресурсы. Стать участниками могут все жители Саратова и Балакова, которые получают от «Т Плюс» тепло и горячую воду и напрямую оплачивают эти услуги.

По итогам акции с помощью генератора случайных чисел определят победителей, которым на лицевой счёт зачислят кешбэк в размере 2000 рублей. Также всем участникам списываются пени при их наличии (за исключением взысканных по решению суда).

«Мы ежегодно запускаем новогоднюю акцию для наших клиентов, чтобы помочь им встретить Новый год без бремени долгов за спиной. Для жителей это прекрасная возможность привести в порядок свои платёжки накануне Нового года и получить за это подарки. А для нас это ещё один повод порадовать клиентов приятными сюрпризами», — отметил директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.

Подробности можно узнать на официальном сайте компании https://saratov.esplus.ru/promo/aktsiya-v-novyy-god26-bez-dolgovvl/ или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».