В Саратове открыли стелу в память о Героях Советского Союза

Сегодня, 2 ноября, на Воскресенском кладбище Саратова состоялась церемония открытия стелы, посвященной 13 Героям Советского союза.

Памятный объект создали в рамках социально значимого проекта «Помоги найти героя», который благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» реализует при поддержке Правительства Саратовской области. Депутаты областной Думы возложили к мемориалу цветы и почтили память героев минутой молчания.

На стеле увековечены имена Героев Советского Союза, чьи останки покоятся на Воскресенском кладбище.

«Наши герои прошли через самые тяжелые испытания и в боях за Родину проявили мужество и стойкость. Их подвиг стал частью нашей общей Победы, а имена навечно вписаны в историю Саратовской земли. – подчеркнул Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, отметивший также вклад волонтеров в реализации проекта. – Память держится на людях, которым не все равно: на тех, кто восстанавливает судьбы по архивам, бережет могилы и рассказывает о подвигах молодому поколению. Уверен, сюда будут приходить горожане, чтобы знать своих героев и гордиться ими».

От имени Саратовской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выступил ее глава, заместитель Председателя областной Думы Сергей Овсянников. Он поблагодарил всех тех, благодаря кому появилась стела, и пожелал саратовцам равняться на поколение победителей.

«Нужно кланяться и говорить спасибо за Великую Победу людям, которые отвоевали ее, не щадя себя», – отметил депутат.

Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова рассказала, что проект родился благодаря усилиям студентов и школьников, которые ухаживали за захоронениями участников Великой Отечественной войны. Она поделилась дальнейшими планами: ко Дню Победы фонд вместе с Советом ветеранов и администрацией города планирует открыть музей под открытым небом, посвященный подвигам героев.

«Только помня историю, Россия будет великой державой. Спасибо что растете настоящими патриотами», – обратилась Алла Фетисова к молодежи.