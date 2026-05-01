Для саратовцев продолжат работать «горячие линии» по ЖКХ на все майские праздники

Жалобы на отопление и воду не останутся без ответа в майские праздники.

В длинные выходные в Саратовской области будут дежурить специальные линии связи.

Местные власти организовали работу прямых каналов связи, через которые граждане могут сигнализировать о неполадках в работе тепло-, водо- и электросетей. Об этом сообщили в областном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для оперативного решения вопросов предназначены следующие номера:

Главный контактный центр ведомства: 8 (8452) 74-00-47 (министерство строительства и ЖКХ региона);

Для жителей областного центра работает единая диспетчерская служба Саратова: 8 (8452) 659-659;

В Энгельсском районе проблемы принимают по телефонам ЕДДС: 8 (8453) 56-71-29 и 8 (8453) 56-82-26;

Жителям Балаковского района следует обращаться в местную ЕДДС: 8 (8453) 39-00-14 или 8 (8453) 39-00-34.

Все перечисленные линии будут активны в течение всего праздничного периода.

