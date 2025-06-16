Для саратовцев вырастет тариф на электроэнергию с 1 июля

Новое повышение тарифов на электроэнергию ждет Саратовскую область.

С 1 июля 2024 года в регионе произойдет плановое повышение цен на электроэнергию. Новые тарифы утверждены областным Комитетом госрегулирования.

Базовый тариф

5,34 руб./кВт·ч (при потреблении до 3900 кВт·ч в месяц)

Льготный тариф

3,74 руб./кВт·ч (для домов с электроплитами)

Особое внимание будет уделено контролю за энергопотреблением майнинговыми фермами. Регулирующие органы планируют усилить мониторинг нецелевого использования электроэнергии.

Изменения коснутся всех категорий потребителей, включая население и предпринимателей.