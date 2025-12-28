До 6 млрд выделят саратовским пенсионерам на льготные лекарства в новом году

В Саратовской области подвели итоги программы по укреплению здравоохранения и обозначили задачи на 2026 год.

Губернатор Роман Бусаргин выделил ключевые направления: кадры, техоснащение и лекарственное обеспечение льготников.

Благодаря мерам поддержки (целевое обучение, жильё, выплаты) укомплектованность врачами выросла с 63,3% до 73,5%, средним персоналом — с 73,9% до 81,5%. Цель к 2027 году — 75% и 83% соответственно. Работа по привлечению кадров, особенно в сельские больницы, продолжится.

Финансирование лекарственного обеспечения льготников увеличено с 2 млрд рублей в 2022 году до 5 млрд в текущем. Внедрена единая информационная система, исключающая дублирование рецептов. На 2026 год на эти цели заложено более 6 млрд рублей.

Бусаргин поручил минздраву организовать заблаговременные закупки и анализировать жалобы на выдачу препаратов, а также активнее информировать пациентов о доступных российских аналогах лекарств.

Ольга Сергеева