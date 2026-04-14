Долги управляющих организаций за вывоз мусора с начала года снизились до 102,5 млн рублей

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» по итогам первого квартала 2026 года отметили улучшение платежной дисциплины среди управляющих многоквартирными домами организаций.

Если в начале января общая сумма долга УК за вывоз отходов составляла более 110,3 млн, то по данным на 1 апреля она снизилась почти на 8%, до 102,5 млн рублей.

По-прежнему в топе должников среди УК организации, которые находятся в разных стадиях банкротства – это ООО «УК СФЕРА», ООО «УК «ФОРТУНА», ООО УО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УМНЫЙ ДОМ», ООО «УК СФЕРА ЮБИЛЕЙНЫЙ». Общая сумма долга перечисленных управляющих компаний составляет почти 26 млн рублей.

Среди УК, которые продолжают вести деятельность по управлению многоквартирными домами, самым крупным должником является ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» — 2,5 млн рублей. Далее следуют ТСЖ «ВОСХОД» – задолженность 2,1 млн рублей, ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» — 1,7 млн, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ-САРАТОВ» — 1,5 млн, ООО «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» — 1,4 млн.

Саратовский регоператор напоминает, что узнать актуальную текущую задолженность своей управляющей организации за услугу по обращению с ТКО может каждый желающий по ссылке https://64.citymatic.ru/documents. Информация обновляется ежемесячно.

Основным способом борьбы с недобросовестным выполнением обязательств по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций управляющими компаниями остается переход на прямые расчеты. Жители могут это сделать в инициативном порядке. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья и направить протокол решения в свою УК. Подробную консультацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить у специалистов Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.