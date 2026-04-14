«Т Плюс» приступает к проверке теплосетей Саратова

Саратовский филиал «Т Плюс» с 15 апреля приступает к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Саратове.

В рамках опрессовки будут проверены магистральные трубопроводы, а также внутриквартальные сети от котельных в различных районах города.

На период испытаний подача горячей воды потребителям будет приостановлена. С полным списком адресов, попадающих в зону отключений, можно ознакомиться на сайте «Т Плюс» и на сайте Тепловой справочной службы: https://tss.tplusgroup.ru/. График мероприятий согласован с администрацией города.

График первых этапов опрессовки:

• Тепломагистраль № 3 и внутриквартальные сети от Саратовской ТЭЦ-2: испытания и последующий ремонт пройдут с 16 по 29 апреля.

• Тепломагистраль № 2 и внутриквартальные сети от Саратовской ГРЭС: опрессовка пройдёт с 17 по 30 апреля.

В эти же сроки первый этап испытаний затронет сети от котельных:

• на улицах Гвардейской, 35б, и Крылова, 1 — с 17 по 30 апреля;

• на 2-й Электронной / Мамонтовой — с 23 по 29 апреля.Также будут проверены сети от ЦТП:

• на улицах Тулайкова, 5; Тархова, 29а; Артиллерийской, 10а; Антонова, 33а — с 15 по 21 апреля;

• на Гвардейской, 46 — с 17 по 30 апреля;

• на Брянской, 15; Азина, 45; Ново-Крекингскому проезду, 5 — с 20 по 26 апреля;

• на Уфимцева, 2а — с 21 по 28 апреля;

• на Верхоянской, 5; Химической, 5 и 9; 1-му Артезианскому проезду — с 27 по 30 апреля.

Давление в трубах в ходе испытаний будет на 25 % выше рабочего. Это позволяет определить слабые места теплотрасс, выявить скрытые дефекты и оперативно заменить их в летний период. Для обеспечения безопасности в случае выхода теплоносителя на поверхность испытания проводятся при температуре воды не выше +40 °C.Ежегодные гидравлические испытания — обязательное условие для надёжной работы системы теплоснабжения и подготовки к новому отопительному сезону.

Важно! Во время проверки теплосетей соблюдайте меры предосторожности:

• Не приближайтесь к надземным трубопроводам и тепловым камерам;

• Не оставляйте автотранспорт вблизи энергообъектов;

• Не заходите за ограждения мест проведения ремонтных работ и будьте внимательны при передвижении рядом с ними.