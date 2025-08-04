Духовницкий район завершает региональную программу ремонта дорог

Дорожники Саратовской области уже выполнили 77% от общего объёма работ, запланированных на 2025 год в рамках региональной программы.

Выполнение дорожных работ находится под постоянным контролем губернатора области Романа Бусаргина. Выезжая в районы, глава региона обращает внимание на дороги и всегда старается учесть пожелания и предложения жителей о первоочередном ремонте тех или иных участков дорог.

В текущем году в границах сельских населённых пунктов предстоит отремонтировать 845 участков дорог. Из них на

сегодняшний момент полностью завершены работы на 624 объектах.

В лидерах на этой неделе Духовницкий, Ивантеевский и Краснокутский районы. В Краснокутском районе готово 19 объектов из 22. Ивантеевскому району осталось завершить три объекта. В Духовницком районе не отремонтировали пока два объекта.

В селе Горяйновка Духовницкого района отремонтировали часть улицы Советская (от д. № 58 до д. № 68), на которой

выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Само село основано в1752 году и получило своё название по фамилии основателя действительного

статского советника Александра Андреевича Горяйнова, переселившего на дарованные ему императрицей Елизаветой Петровной земли своих крепостных

крестьян из Ярославля и Тамбовской губернии. Ремонт улицы, которая проходит мимо отделения почты России и ведёт к МОУ «СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка», стал дляжителей села очень значимым событием.

Напомним, что региональная программа

действует уже четвёртый год подряд. Всего на ремонт дорожно-уличной сети в границах сельских поселений в 2025 году выделено 1, 4 млрд. рублей.

Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства региона.