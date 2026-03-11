Дума одобрила назначение Исаева вице-губернатором Саратовской области

Депутаты Саратовской областной Думы согласовали назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора региона.

Комментируя принятое решение, Председатель регионального парламента Алексей Антонов отметил, что Исаев обладает разносторонним управленческим опытом, полученным на муниципальном, федеральном и законодательном уровнях.

«Михаил Александрович прекрасно ориентируется в первостепенных задачах, стоящих перед Саратовской областью. Ему в полной мере известна вся мера ответственности, которая ложится на его плечи. Такое сочетание знаний, управленческих компетенций и готовности брать на себя серьезные обязательства станет крепкой основой для продуктивной работы во благо всех жителей нашего региона», — подчеркнул Алексей Антонов.

В свою очередь глава комитета по делам ветеранов, Герой России Александр Янклович указал на профессиональные и личные качества Михаила Исаева:

«Не один год знаю Михаила Александровича, плечом к плечу вместе с ним работали в региональном законодательном собрании, Саратовской городской Думе, администрации Саратова. В первую очередь, Михаил Исаев ориентируется на благополучие граждан. Он открыт к диалогу с людьми, умеет слушать и слышать их, находит решение самых сложных ситуаций. Для Михаила Александровича понятия о чести, патриотизме, порядочности – не пустой звук. Уверен, что он будет использовать все свои знания и опыт в работе на новом посту».

Поддержку принятому решению выразили и в Общественном совете при облдуме. Зампред совета Сергей Понин выразил мнение, что назначение Исаева позволит укрепить взаимодействие между органами власти и общественными институтами.

«Михаил Александрович не раз показывал готовность к открытому общению с гражданами, общественными организациями и профессиональными сообществами. Такой подход помогает быстрее находить проблемные вопросы и совместно искать решения», — сказал Понин.