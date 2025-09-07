Два человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и электромотоцикла в Энгельсе

В субботу вечером в Энгельсе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электромотоцикла. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительной информации, в 22:30 на улице Калужской, рядом с домом №46, водитель «ГАЗели» 1990 года рождения столкнулся с электромотоциклом.

За рулем мотоцикла находился 21-летний молодой человек. В качестве пассажира с ним находился его ровесник. Оба получили травмы и были в срочном порядке доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Водитель автомобиля не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, где устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.