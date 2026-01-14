Два модульных объекта здравоохранения появятся в селах Федоровского района

Два новых модульных объекта здравоохранения появятся в селах Федоровского района в рамках нацпроекта.

Об этом сообщает региональный минздрав.

Установка модульных конструкций — ФАПа в селе Еруслан и отделения врача общей (семейной) практики с дневным стационаром в селе Долина будет осуществляться в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Оба населённых пункта являются крупными, а медицинскую помощь здесь оказывают порядка 2 тыс жителям.

В настоящее время выполнен первый этап работ — заключён договор на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под будущие медицинские объекты.

Дальнейшая реализация проекта будет осуществляться поэтапно, в строгом соответствии с утверждённой дорожной картой.

Главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев отметил: «Для больницы и жителей района это важный и долгожданный проект. Появление ФАПа в селе Еруслан и отделения врача общей практики с дневным стационаром в селе Долина позволит максимально приблизить медицинскую помощь к жителям. Мы подходим к реализации проекта системно в тесном взаимодействии с администрацией района. Наша задача — чтобы новые объекты начали работать эффективно и были действительно удобны для жителей».

Программа модернизации первичного звена изначально была рассчитана до 2025 года, однако по решению президента России продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».