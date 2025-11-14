Двенадцать школ Саратовской области получили Знак качества образования

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Всероссийской конференции по оценке качества образования представил новый проект «Знак качества для образовательных организаций».
«Важно называть и отмечать сильные и успешные школы, тех, на кого могут равняться коллеги, у кого можно перенимать опыт и эффективные практики организации работы», – заявил руководитель Рособрнадзора.
Саратовская область вошла в число регионов, удостоенных федерального знака отличия. Двенадцать школ региона показали выдающиеся результаты в двух номинациях проекта. В направлении «Высокая культура оценивания» отмечены восемь учреждений, демонстрирующих объективность внутренней системы оценки знаний. Четыре школы получили знак «Высокие образовательные результаты» за успех обучающихся, — сообщили в министерстве образования региона.
Список школ Саратовской области – обладателей Знака качества:
Школы с высокой культурой оценивания:
- Гимназия № 1 (Саратов)
- Лицей математики и информатики (Саратов)
- Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова (Саратов)
- Гимназия № 1 (Балаково)
- Гимназия №7 имени К.Д. Ушинского (Саратов)
- Лицей № 36 (Саратов)
- Лицей № 3 имени П.А. Столыпина (Ртищево)
- Гимназия № 8 (Энгельс)
Школы с высокими образовательными результатами:
- Физико-технический лицей № 1 (Саратов)
- Лицей гуманитарных наук (Саратов)
- Гимназия № 3 (Саратов)
- Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке (Энгельс)
Отмеченные образовательные организации получат право размещать соответствующий знак на своих официальных сайтах. Полные списки школ-обладателей знака качества опубликованы на портале Федерального института оценки качества образования.
Подготовила Ольга Сергеева