Двенадцать школ Саратовской области получили Знак качества образования

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Всероссийской конференции по оценке качества образования представил новый проект «Знак качества для образовательных организаций».

«Важно называть и отмечать сильные и успешные школы, тех, на кого могут равняться коллеги, у кого можно перенимать опыт и эффективные практики организации работы», – заявил руководитель Рособрнадзора.

Саратовская область вошла в число регионов, удостоенных федерального знака отличия. Двенадцать школ региона показали выдающиеся результаты в двух номинациях проекта. В направлении «Высокая культура оценивания» отмечены восемь учреждений, демонстрирующих объективность внутренней системы оценки знаний. Четыре школы получили знак «Высокие образовательные результаты» за успех обучающихся, — сообщили в министерстве образования региона.

Список школ Саратовской области – обладателей Знака качества:

Школы с высокой культурой оценивания:

Гимназия № 1 (Саратов)

Лицей математики и информатики (Саратов)

Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова (Саратов)

Гимназия № 1 (Балаково)

Гимназия №7 имени К.Д. Ушинского (Саратов)

Лицей № 36 (Саратов)

Лицей № 3 имени П.А. Столыпина (Ртищево)

Гимназия № 8 (Энгельс)

Школы с высокими образовательными результатами:

Физико-технический лицей № 1 (Саратов)

Лицей гуманитарных наук (Саратов)

Гимназия № 3 (Саратов)

Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке (Энгельс)

Отмеченные образовательные организации получат право размещать соответствующий знак на своих официальных сайтах. Полные списки школ-обладателей знака качества опубликованы на портале Федерального института оценки качества образования.

Подготовила Ольга Сергеева