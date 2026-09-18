Двое детей и взрослый насмерть отравились некачественной колбасой под Саратовом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти женщины и двоих детей в Калининске.

Следственные органы СК России по Саратовской области возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, 18 сентября 2026 года из дома на улице Коммунистической в Калининске госпитализировали четверых членов одной семьи: 50-летнюю женщину и троих несовершеннолетних детей. Несмотря на помощь медиков, женщина и двое детей 8 и 10 лет скончались. Третий ребёнок находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Точную причину установят по результатам судебно-медицинских исследований.

Назначен комплекс экспертиз, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Ход расследования поставлен на особый контроль руководителем следственного управления Дмитрием Костиным.

Ольга Сергеева