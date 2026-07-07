Еда как признание в любви: шеф-повар Кирилл Авдеев — в новом выпуске программы «Вкус жизни»

Гость программы: Кирилл Авдеев шеф-повар, который говорит с гостями на языке вкуса с 18 лет. Участник ТВ-шоу и проектов.

В разговоре с ведущей Ларисой Маркеловой Кирилл расскажет, как за одним столом рождается доверие, а местные продукты становятся голосом родной земли. Из беседы вы узнаете, что же такое настоящее гостеприимство, которое обнимает без слов, и каким вкусом оно обладает. Кирилл поделится впечатлениями от участия в недавней Ярмарке трудоустройства, расскажет, какой гастрономический портрет нашего края он бы составил из трёх продуктов, и ответит на главный вопрос: какая фраза стала бы подписью к его идеальному ужину?

Слушайте 8 июля в 12:03 на частоте 90,6 FM.

Запись эфира будет доступна во «ВКонтакте».