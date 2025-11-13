«Экологический форсайт»: в Саратове обсудили актуальные вопросы экологии

В Саратове прошел VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».

Что такое «Экологический форсайт»?

«Экологический форсайт» традиционно выступает мостом между наукой, образованием и общественными инициативами. Форум ежегодно собирает ведущих экспертов, учёных, представителей промышленности и студентов со всей страны для обсуждения современных экологических вызовов и обмена опытом в области устойчивого развития науки. Программа форума включает обширный набор практических занятий и площадок для дискуссий.

В Саратове «Экологический форсайт» заслуженно считается одним из важнейших научно-общественных событий года. Он объединяет экспертов и молодых специалистов, определяя направление экологической мысли у грядущих поколений. Студенты подчеркивают, что форум предоставляет не только возможность представить собственные проекты, но и открывает двери для сотрудничества с промышленными предприятиями и исследовательскими институтами.

Основная цель форума – создание ответственного подхода к природе и продвижение инновационных методов в сфере обращения с отходами и охраны экологии. Мероприятие, организованное для профессионального взаимодействия, служит площадкой для создания инициатив, определяющих экологическую перспективу России. Форум соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Экологический форсайт – 2025

В стенах Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. с 6 по 8 ноября 2025 года состоялся VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». В рамках трехдневной программы участники рассмотрели вопросы развития индустрии переработки и вторичного использования опасных отходов, экологической оценки территорий с историческим загрязнением, а также обеспечения устойчивого развития регионов.

Форум начал свою работу с приветственного слова проректора по науке и инновациям СГТУ Александра Землянухина. Он зачитал обращение ректора университета, профессора Сергея Наумова, адресованное участникам, и пожелал им успехов в работе: «Экологический форсайт» проводится в нашем университете уже в седьмой раз. В прошлом году форум стал лауреатом конкурса «Национальная экологическая премия» имени Вернадского, он был признан победителем в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию». Это важное достижение, доказывающее практическую значимость и эффективность проекта. Уважаемые участники, желаю успехов вам в работе в рамках форума! Уверен, это мероприятие будет проводиться еще долгие годы и давать стимул новым идеям, достижениям и свершениям!», — обратился к присутствующим Александр Землянухин.

В первый день состоялись церемония открытия, демонстрация работ финалистов конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД», а также экспертная дискуссия в формате «Встречи без галстуков» с представителями ФГУП «ФЭО» – руководителем пресс-службы Антониной Громовой и начальником отдела по персоналу филиала «Экотехнопарк «Михайловский»» Алексеем Алтаревым. Завершился день финальным этапом Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2025)», на котором обсудили прогрессивные решения в области рециклинга, повышения экологической безопасности и внедрения инновационных технологий.

Актуальные проблемы экологии на форуме

В рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной экологическому мониторингу опасных промышленных объектов и обеспечению безопасности населения, 7 ноября состоялось обсуждение ряда ключевых тем. Обсуждались теоретические основы мониторинга промышленных объектов, подверженных антропогенному воздействию, и прогнозирование изменений на этих территориях; вопросы экологии, экономики и социологии, связанные с загрязнением отходами; законодательные и финансовые механизмы в экологической политике, направленные на переработку отходов и обеспечение безопасности окружающей среды; применение современных информационных технологий в экологическом мониторинге опасных промышленных зон; современные методы идентификации экотоксикантов в окружающей среде; оценка влияния токсичных веществ на экосистемы и здоровье человека и т.д.

На панельной сессии, посвященной лучшим практикам экологического просвещения, были представлены примеры образовательных программ для различных возрастных групп: от дошкольников до студентов учреждений среднего профессионального образования. Особое внимание уделялось эко-урокам для школьников разных классов, посвященным проблеме опасных отходов, необходимости их утилизации и возможностям переработки. Участники мероприятия также обменялись опытом в области экологического просвещения и волонтерства, представили результаты «Менделеевской экологической экспедиции 2025». Дискуссионной темой стала образовательная программа по экологии для школьников, включая требования к результатам обучения, а также предложения по улучшению данной программы.

Итоги форума

В ходе VII Всероссийского научно-общественного форума «Экологический форсайт» состоялись специализированные сессии, дискуссии и научные собрания, охватывающие проблематику экологического контроля за потенциально опасными производственными площадками, моделирование будущего состояния территорий, подвергшихся антропогенному воздействию, а также создание передовых подходов к их восстановлению. Присутствующие рассмотрели эффективные стратегии экологического образования и способы привлечения студентов к участию в решении экологических задач регионов.

Завершением стало подведение итогов, награждение по результатам конкурсов (Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2025): переработка, утилизация и рециклинг опасных отходов, обеспечение экологической безопасности» и Всероссийский конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД–доХОД» (плакаты, видеоролики, клипы и т.д.). В ближайшее время планируется публикация научного сборника, содержащего свыше 60 статей, написанных как авторитетными, так и начинающими исследователями. В текущем году форум объединил более 800 участников из 36 субъектов Российской Федерации, включая ведущих научных сотрудников, преподавательский состав, студентов и молодых специалистов.

Дуся Иванова