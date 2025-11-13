Суд вернул проданное здание детского сада в собственность Петровского района

По иску прокуратуры Петровский районный суд постановил вернуть здание детского сада № 12 в собственность муниципалитета.

Суд отменил все этапы сделки 2023 года — распоряжение о продаже, проведенные торги и договор купли-продажи, по которому объект с участком земли в гектар был продан всего за 4,1 млн рублей.

Поводом для судебного разбирательства послужили нарушения, установленные прокурорской проверкой в сентябре 2024 года. Суд встал на сторону совместной позиции прокуратуры и администрации, поддержав интересы горожан. Решение может быть обжаловано предыдущим собственником.

Данный случай является вторым за последний год, когда суд возвращает Петровску незаконно отчужденные объекты, подтверждая тенденцию к восстановлению справедливости в этой области. Об этом в своем ТГ-канале рассказал глава района Максим Калядин.

Ольга Сергеева