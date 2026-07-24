Экс-глава Марксовского МР Романов не смог оспорить приговор и отправился в колонию

Областной суд оставил в силе приговор бывшим чиновникам Марксовского района.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда 23 июля отклонила апелляционные жалобы защиты экс-главы района Дмитрия Романова и его заместителя Владимира Шевелы. Первая инстанция признала их виновными в халатности, повлёкшей многомиллионный ущерб.

Следствие установило: с июня 2020 по август 2021 года чиновники знали о незаконном капремонте канализационной системы. Подрядчик менял материалы и размеры труб без проекта, планируя расплатиться муниципальным имуществом. Романов и Шевела выдали разрешения на земляные работы, в результате чего трубы на 4,4 млн рублей бесследно исчезли.

Бездействие привело к разгерметизации трубопровода и загрязнению территории. На восстановление системы потребуется свыше 78 млн рублей из бюджета.

Романов приговорён к 3 годам колонии общего режима с запретом на госслужбу сроком на 3 года, Шевела — к 2 годам и 2,5 года запрета. Вину подсудимые не признали, но областная инстанция признала доводы защиты несостоятельными. Приговор вступил в силу.

Ольга Сергеева