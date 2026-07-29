Экс-начальник полиции Саратова дважды переплыл Волгу

Андрей Чепурной вошёл в десятку сильнейших на заплыве через Волгу.

Бывший начальник УМВД по Саратову полковник полиции в отставке принял участие в юбилейном, 10-м заплыве через Волгу, который прошёл в Нижнем Новгороде. В массовой гонке на открытой воде стартовали более 3000 участников из 190 городов России и 11 стран мира.

Для Андрея Чепурного эти соревнования стали особенными — он преодолел пятикилометровую дистанцию уже в пятый раз. Результат порадовал спортсмена: он финишировал за 1 час 19 минут, дважды переплыв Волгу, что стало его личным рекордом. По итогам заплыва экс-глава саратовского УМВД занял 8-е место в своей возрастной группе, войдя в десятку сильнейших.

Ольга Сергеева