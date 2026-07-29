Экс-прокурора Саратова похоронят 30 июля на родине в Базарном Карабулаке

В Саратове прощаются с бывшим прокурором областного центра Владимиром Климовым.

Руководитель Управления Судебного департамента в Саратовской области, бывший прокурор Саратова Владимир Климов ушёл из жизни 27 июля на 57-м году жизни.

Климов более 20 лет проработал в прокуратуре региона, а с апреля 2006 по июль 2015 года возглавлял надзорное ведомство областного центра. В мае этого года он был назначен начальником регионального управления Судебного департамента.

Прощание состоится 30 июля в 11:00 в траурном зале Похоронного дома «Свеча» на улице Елшанской, 9. Похоронят Владимира Климова на родине — в посёлке Базарный Карабулак.

Ольга Сергеева