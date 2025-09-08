Экс-замминистра спорта Андрея Абрашина отправили за мошенничество в СИЗО до середины осени

Бывшего заместителя министра спорта Саратовской области Андрея Абрашина оставили в СИЗО до 13 октября по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Абрашину вменяют три эпизода мошенничества с использованием служебного положения. Ранее Фрунзенский районный суд арестовал его на месяц. Защита обжаловала это решение, указывая на наличие у него двух дочерей и престарелой матери на иждивении, а также на отсутствие намерения скрываться.

Однако апелляционная жалоба удовлетворена не была. Областной суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражу без изменений.