Эксперт ПИУ РАНХиГС о цифровизации культурной среды и креативных индустриях

Российская культура находится в динамичном развитии, успешно сочетая традиции и инновации. Государственная поддержка, внедрение цифровых технологий и активное участие российских деятелей культуры в международных проектах способствуют укреплению позиций России на мировой культурной арене и создают прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли. Электронные библиотеки и виртуальные музеи становятся все более популярными, предоставляя доступ к культурным ценностям миллионам пользователей. Онлайн-платформы для трансляций театральных постановок и концертов расширяют аудиторию и делают искусство доступнее.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры социальных коммуникаций Татьяна Целуйкина отмечает: «В последнее время можно увидеть, что культура, которая традиционно рассматривалась как нематериальная ценность, приобретает особое значение в качестве экономического актива. Особенностью креативных индустрий является их способность реагировать на вызовы и специфику ситуации в обществе, стране и мире. Такое направление культурного развития не только стимулирует рост экономики, но и вносит весомый вклад в процесс ее цифровизации.

Важным фактором стимулирования экономического развития России и формирования ее культурного кода становятся креативные индустрии. В современных условиях специалистам в сфере креативных индустрий необходимо обеспечить условия расширения знаний, повышения квалификации, карьерного и личностного развития. Специалисты сферы креативных индустрий должны принимать непосредственное участие в процессе разработки и внедрения новых технологий. Кроме того, данные специалисты должны не только понимать, что можно сделать с помощью новой технологии, но и осознавать, что такая технология может сделать для человека.

Современные тенденции и интенсивность цифрового развития креативного сектора экономики актуализируют необходимость разностороннего анализа его текущего состояния и перспектив развития. Планируется разработка комплексного плана мероприятий, включающего создание национального рейтинга регионов и сбор обратной связи от представителей креативной индустрии.

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил к 2030 году привести в порядок не менее 1 тыс. объектов культурного наследия. ДОМ.РФ выступает оператором этой программы. Первый кредит по программе восстановления объектов культурного наследия (ОКН) был выдан Нижнему Новгороду.

Для участников проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – олимпиады «Я — профессионал» – проходил Образовательный форум «Культура на русском. Креативные индустрии 5.0.» Московского государственного института культуры. Событие проходило с 20 по 22 мая 2025 года в Московской области. Участниками мероприятия стали 76 талантливых студентов из 50 регионов России. Молодые люди на несколько дней погружались в работу над реальными творческими проектами и повышали свою готовность к решению отраслевых задач.

Цифровизация культурной среды Саратовской области включает в себя создание виртуальных концертных залов, развитие цифровых библиотек и музеев, а также внедрение онлайн-платформ для взаимодействия с культурными учреждениями. В частности, создание виртуальных музеев, которые предоставляют доступ к музейным коллекциям и экспозициям онлайн, расширяя возможности посещения и изучения культурного наследия. Виртуальные музеи могут быть как цифровыми копиями существующих, так и самостоятельными онлайн-проектами, использующими современные технологии для вовлечения пользователей. Современные технологии, такие как 3D-туры, виртуальная и дополненная реальность, позволяют создавать интерактивные экспозиции, вовлекающие посетителей в процесс изучения. В Саратове есть несколько виртуальных музеев, в том числе Исторический парк «Россия – Моя история» и музей МЧС, доступные онлайн. Также доступны виртуальные экскурсии, например, по музею Боевой и Трудовой Славы.

В рамках проекта «Цифровая культура» в 2023 году в Саратовской области был открыт виртуальный концертный зал на базе Саратовской государственной консерватории имени Собинова.

Саратовская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) активно развивает свои цифровые ресурсы, предлагая доступ к электронному каталогу, электронной библиотеке и другим онлайн-сервисам.

Учреждения культуры активно используют социальные сети для информирования о своих мероприятиях, привлечения внимания к своим проектам и взаимодействия с аудиторией».