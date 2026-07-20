Эксперт ПИУ РАНХиГС о ключевых показателях развития АПК Саратовской области

АПК России успешно выполняет задачи импортозамещения и самообеспечения, сохраняя положительную динамику роста урожайности и объемов производства во всех ключевых секторах отрасли.

Сегодня отечественный агросектор закрепил за собой статус одного из самых устойчивых и быстрорастущих секторов экономики.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, профессор кафедры корпоративной экономики Валентина Попюк отмечает:

«В современных условиях особое значение, на наш взгляд, имеет продовольственная безопасность, важность которой для нашей страны и регионов обозначена главным фактором сохранения государственности и суверенитета, обеспечивающим повышение благосостояния и качества жизни населения. Безусловно, обеспечение продовольственной безопасности напрямую зависит от развития агропромышленного комплекса и, прежде всего, устойчивости сельскохозяйственной отрасли. АПК Саратовской области успешно выполняет задачи импортозамещения и самообеспечения, сохраняя положительную динамику роста урожайности и объемов производства во всех его ключевых отраслях.

В 2025 году отмечены высокие урожаи сельскохозяйственной продукции и достигнуты объемы производства выше запланированных показателей. По итогам 2025 года Саратовская область входит в ТОП-5 регионов по посевным площадям – более 4,3 млн. га.

По объему произведенной сельскохозяйственной продукции Саратовская область занимает 7 место в России при его росте за 2025 год на 11,2%, то есть порядка — 323 млрд. рублей. Саратовская область занимает 1 место в стране по объему собранного подсолнечника: в 2025 году намолочено 2,3 млн. тонн, что на 13% выше в сравнении с годом ранее.

По итогам 2025 года было намолочено свыше 5,5 млн. тонн зерна – на треть больше, чем годом ранее, что обеспечило первое место в Приволжском федеральном округе. При этом область лидирует в ПФО по сбору овощей в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Также необходимо отметить рост показателей по другим видам продукции: в 1,7 раза по сахарной свекле, в 143% – по сое, увеличение в 1,6 раза по плодово-ягодной продукции при сохранении темпов развития садоводства.

По производству продукции животноводства по итогам года Саратовская область заняла 2 место в ПФО по поголовью овец и коз, 12 место в России по численности крупного рогатого скота, а также входит в ТОП-20 регионов по производству молока и яиц.

Однако по состоянию на конец мая 2026 года в сравнении с соответствующим периодом 2025 года засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур уменьшились на 17,2%, овощей открытого грунта – на 13,3%, картофеля – на 2,0%. Основной причиной такой ситуации, на наш взгляд, является пересев по погибшим озимым сельскохозяйственной продукции. Что касается отрасли животноводства, на конец мая 2026 года, в сравнении с соответствующей датой 2025 года, поголовье свиней увеличилось на 1,1%, а поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 8,6%. При этом коров – на 2,2%, овец и коз – на 19,9%, птицы – на 16,9%.

В этой связи насущной проблемой развития АПК Саратовской области в условиях импортозамещения остаётся техническая модернизация. И здесь следует отметить положительные результаты. В 2025 году Саратовская область заняла 1 место в России по обновлению парка тракторов и парка зерноуборочных комбайнов.

По информации регионального Министерства сельского хозяйства, в 2026 году в АПК Саратовской области уже реализуются 17 крупных инвестиционных проектов, и ставится задача ещё реализовать 9 проектов. Планируется создание крупных современных животноводческих комплексов в АО «Племзавод «Трудовой»» и ООО «Агрос», комбикормовых заводов в ООО «Лысогорская птицефабрика» и ООО «Покровская птицефабрика», птичника в ООО «Саратовский бройлер», комплекса по переработке зерна, а также элеваторного хозяйства и молочного комбината. Особо следует отметить проект ООО «Горизонты» по строительству цеха инкубации икры и малька осетровых рыб в Балтайском районе. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 28,4 млрд. руб. После вывода этих объектов на проектную мощность ожидается рост производства яиц примерно на 18 млн. шт. в год, молока — на 6,4 тыс. т, мяса птицы – до 50,9 тыс. т.

Успешная реализация этих проектов позволит создать около 903 рабочих мест.

Особое значение, на наш взгляд, имеет формирование Стратегии развития агропромышленного комплекса Саратовской области, приоритетом которой будет увеличение доли внутренней переработки, наращивание мощностей хранилищ зерна, что будет стимулировать увеличение объемов производства сельхозпродукции. В этих целях планируется разработка дополнительных мер поддержки и льгот для инвесторов и сельхозтоваропроизводителей, которые будут готовы развивать переработку на территории нашей области.

При этом, опираясь на региональный опыт ученых селекционеров, ставится задача повышения доли обеспеченности семенами отечественной селекции по всем сельскохозяйственным культурам до 75% на основе создания новых сортов и гибридов.

Учитывая природно-климатические особенности нашей территории, необходимо создание лесозащитных полос в восьми районах области, подверженных опустыниванию, а также увеличение площадей под орошением более чем на 20 тысяч га.

Для успешного решения важнейших задач развития АПК Саратовской области планируется открыть 155 агротехнических классов в школах всех районов области.

Безусловно, такие меры позволят обеспечить рост ключевых показателей АПК Саратовской области и вывести комплекс на новый виток развития».