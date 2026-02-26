Эксперт ПИУ РАНХиГС о новой эре российского образования

Школьная сеть страны сегодня представляет собой огромный механизм, охватывающий более 18 млн учеников и 1 млн педагогов в 40 тысячах учебных заведений.

В 2025 году введены в эксплуатацию 80 школ, капитально отремонтированы почти 1,6 тыс. Новые объекты соответствуют современным требованиям доступности и цифровой оснащённости. При этом приоритетная задача — повышение качества образования.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, декан факультета среднего профессионального образования, кандидат экономических наук Елена Такишина отмечает:

«Национальные цели развития Российской Федерации в различных сферах достигаются через реализацию комплексной системы стратегических инструментов, ключевыми из которых являются национальные проекты (программы) и Единый план по достижению национальных целей.

Ключевым инструментом качественных изменений системы образования России стал национальный проект «Молодёжь и дети», направленный на создание условий для самореализации и развития талантов молодого поколения, а также на воспитание патриотичной и ответственной личности через модернизацию школьной инфраструктуры, реформу профессионального образования и создание современных пространств для самореализации молодежи.

Масштабная модернизация образовательной инфраструктуры в РФ продолжается через нацпроекты, что позволяет делать вывод о развитии системы образования, выравнивании текущего состояния, инфраструктурных и образовательных возможностей и результатов между школами/ муниципалитетами/ регионами. В 2025 году введены в эксплуатацию 80 школ, соответствующих современным требованиям доступности и цифровой оснащённости, капитально отремонтированы почти 1,6 тыс. Важную роль в развитии образовательной инфраструктуры субъектов РФ играют и региональные программы. Например, в Саратовской области в 2024 году ремонт был проведен в 208 школах региона, на что было направлено более 1,4 млрд. рублей, в 2025 году было выделено свыше 1,1 млрд. рублей на ремонт в 110 учреждениях.

Капитальное строительство, модернизация образовательной инфраструктуры является обязательным условием обеспечения доступности образования, повышения его качества, причем задействованы фактически все уровни образования. В 2025 году капитальный ремонт осуществлен в 267 образовательных организациях СПО, большое внимание уделяется и ремонту общежитий, что дает возможность улучшить условия проживания и обучения студентов.

Программа «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети» направлена на создание в каждом регионе современных молодежных центров, которые должны стать «точками сборки» для волонтеров, активистов и молодых профессионалов, что способствует созданию условий для воспитания патриотичной и активной личности, повысить вовлеченность молодежи в общественную деятельность. За период 2022-2025 гг. более 250 учреждений молодёжной политики было отремонтировано, 79 регионов получили поддержку из федерального бюджета.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» развивается система СПО, обеспечивая подготовку квалифицированных востребованных кадров для различных отраслей экономики в активном взаимодействии с работодателями. В прошлом году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. Сегодня функционирует 506 кластеров в 86 регионах по 24 отраслям, из них 323 образовательно-производственных кластера. К концу 2026 года в проект должны войти все 89 регионов нашей страны.

Национальный проект «Молодёжь и дети» является ключевым инструментом для достижения национальных целей развития Российской Федерации в сфере образования. Реализация комплексной системы стратегических инструментов, включая национальные проекты, создает условия для качественных изменений в системе образования России, способствует развитию талантов молодого поколения и повышению социальной активности молодежи».