Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии Агропромышленного комплекса России

Агропромышленный комплекс (АПК) России является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и устойчивое развитие.

За последние годы в этой сфере достигнуты заметные успехи благодаря государственной поддержке, внедрению современных технологий и активной работе сельхозпредприятий.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры корпоративной экономики Виталий Сахненко отмечает:

«Роль АПК исключительно важна в социально-экономической и политической жизни России. Его главная задача — удовлетворять потребности населения в продуктах питания и обеспечивать продовольственную безопасность страны. В состав АПК входят различные предприятия и организации промышленности, непосредственно производители сельхозпродукции, а также предприятия инфраструктуры. На предприятиях АПК сегодня трудятся более 5,2 млн. человек.

По итогам 2025 года общий объём производства сельскохозяйственной продукции в стране увеличился на 5%. Показатели самообеспечения составили: по зерну — до 161%, по рыбе и рыбопродуктам — до 128,8%, по мясу — до 102%. Пищевая промышленность обеспечила, в частности, рост выпуска сливочного масла на 2,1%, сыров — на 1,7%, творога — на 3,1%, мясных полуфабрикатов — на 0,6%. Это позволило не только достичь пороговых значений, определяющих продовольственную безопасность страны, но и осуществить в 2025 году экспорт сельхозпродукции и продовольствия на сумму более 41 млрд. долларов.

Такие достижения были бы невозможны без реализации курса Правительства страны на разработку и внедрение в сельскохозяйственной отрасли различных инноваций, в т.ч. цифровых продуктов. Российские ученые активно работают над разработкой импортозамещающих образцов сельскохозяйственной техники. В условиях глобальных вызовов и необходимости повышения продовольственной безопасности, научные организации, а также профильные учебные заведения России реализуют целый ряд интересных проектов в области растениеводства.

Донской государственный технический университет завершил в начале 2025 года второй этап разработки первого в России беспилотного трактора с электроприводом, тяговым усилием 12 килоньютонов и грузоподъемностью до 3,2 тонн. Это универсально-пропашной трактор «Донтех», который предназначен для механизации сельскохозяйственных операций.

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) провел полевые испытания комбинированного почвообрабатывающего агрегата АПК-3,6М собственного производства. Экспериментальный агрегат за один проход выполняет четыре операции: вспашка, культивация, рыхление и прикатывание.

Среди российских новинок 2025 года выделяется первый газомоторный комбайн КЗК-12А-1 (GS12 Делюкс) от завода «Брянсксельмаш» и АО «РариТЭК Холдинг», работающий на СПГ. Комбайн получил газовый двигатель RGK 820.636-350.

Специалисты Казанского государственного аграрного университета приступили к испытаниям крупного сельскохозяйственного беспилотного комплекса «Небесный трактор». Эксперимент проводится на опытных участках вуза. Аппарат грузоподъемностью 150 кг способен за смену опрыскать удобрениями и средствами защиты растений до 600 га посевов. По словам создателей, его производительность в 8–10 раз превышает возможности традиционных наземных опрыскивателей при работе на аналогичных площадях со сложным рельефом.

В растениеводстве активно внедряется автопилотирование сельхозтехники, что повышает эффективность обработки полей. Агродроны демонстрируют огромный потенциал, их использование уже стало обыденностью. Комплексные системы управления и мониторинга предоставляют сельхозпроизводителям полную картину от подготовки земли до сбора урожая. Эти системы позволяют прогнозировать объемы производства и учитывать метеорологические риски.

Животноводческие хозяйства страны также готовы к приему новых технологий и инновационных решений. Особенно это касается содержания и ухода за крупным рогатым скотом. Технологические инновации позволяют повысить уровень комфорта и здоровья животных, снизить расходы на содержание и ухаживание, автоматизировать процессы и увеличить эффективность производства. Сегодня при выращивании животных датчики температуры и влажности автоматически следят за микроклиматом в помещениях, биометрические браслеты и ошейники позволяют отслеживать физиологические показатели телят (частоту сердечных сокращений, активность, сон), камеры с ИИ-анализом сопровождают поведение животных, выявляя признаки заболеваний или стресса в ранней стадии.

Липецкая компания XMilk сегодня лидер рынка России по разработке и изготовлению роботизированных комплексов для дойки коров.

В Калининграде придумали «робота-пододвигателя», который дает фермерам отдохнуть от кормления скота. Автономное устройство равномерно распределяет корм для коров. Раньше это делалось вручную, но с помощью робота животноводческие предприятия сэкономят более 500 рабочих часов в год. Фермеры могут заранее запрограммировать расписание или включать машину через приложение.

В Студенческом конструкторском бюро Череповецкого государственного университета получили патент на устройство для подачи подкормки, которое будет установлено на автономном роботе для ферм крупного рогатого скота.

Овощеводство является значимой подотраслью сельского хозяйства, удовлетворяющей потребности населения в свежих овощах и формировании сбалансированного питания, а перерабатывающие производства — в сырье. В 2025 году введено в эксплуатацию порядка 120 гектаров новых зимних теплиц в Центральной России, на Юге и на Дальнем Востоке. Это позволило увеличить общую площадь промышленных зимних теплиц в России до 3,3 тыс. га. Валовой сбор тепличных овощей в 2025 году составил 1,66 млн тонн, что на 1,4% выше уровня прошлого года.

Вертикальные фермы — это «умные» теплицы, которые позволяют выращивать зелень, ягоды и овощи круглый год. На интеллектуальных грядках установлена специальная программа, которая отвечает за полив и освещение. Компьютерное зрение видит, как растут овощи, нейросети понимают, соответствует ли это норме.

Профессиональный рассадный комплекс овощных культур «Росток» создан в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Здесь оборудованы высокоэффективные теплицы, центр инноваций и консультирования овощеводства, роботизированный сервисный центр и логистическая линия. Здесь впервые в России начали профессионально выращивать рассаду овощных культур в промышленных объемах.

В ноябре 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию «Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности». Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет профинансирована в 2026 году в размере 290,7 млрд руб. в 2027 году финансирование госпрограммы составит 308,5 млрд руб., а в 2028 году – 338,6 млрд руб. Все это вселяет уверенность, что АПК России продолжит динамичное развитие на базе внедрения инновационных решений и цифровых технологий».

