Электропоезд отвезет волгоградцев на экскурсию в Саратов

23 августа жители Волгограда смогут отправиться на экскурсию в Саратов.

Поездка будет совершена на электропоезде, который отправится с вокзала Волгоград-1 в 6:20 утра и прибудет в Саратов в 12:39 по местному времени.

Программа пребывания в Саратове рассчитана на 5 часов. За это время туристы совершат автобусную экскурсию по историческому центру города, посетят областной краеведческий музей, прогуляются по мемориальному комплексу в Парке Победы на Соколовой горе, а также познакомятся с местной пешеходной зоной — проспектом Столыпина.

Обратный поезд в Волгоград отправится в 18:02. Возвращение запланировано на 22:17 по местному времени.