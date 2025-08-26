«ЭнергосбыТ Плюс» контролирует качество подготовкидомов к зиме

Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проверяют работу по подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы Саратова, Балакова и Энгельса к предстоящему отопительному сезону. Теплоинспекторы в составе созданных при администрациях городов комиссий, проводят осмотр жилых зданий и тепловых узлов. По результатам проверок выявлен ряд замечаний, которые необходимо устранить до начала холодов.

В межотопительный период в соответствии с законодательством управляющие организации обязаны подготовить внутридомовые коммуникации к приёму теплоносителя. Для этого им необходимо провести ряд технических мероприятий, к которым относятся:

промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

качественное выполнение плана ремонтных работ внутридомовых коммуникаций;

восстановление работоспособности приборов учёта иавтоматических регуляторов при их наличии;

выполнение герметизации тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы;

проверка работоспособности защиты систем теплопотребления;

установка и ревизия расчётных шайб и сопел элеваторов;

погашение задолженности за теплоресурсы;

устранение фактов нарушений проектных особенностей систем теплопотребления домов и т.д.



Эти мероприятия направлены на обеспечение эффективного функционирования систем отопления в холодный период года, предотвращение возможных аварийных ситуаций и обеспечение стабильного теплоснабжения. Качество их проведения напрямую влияет на комфорт жителей.



Обращаем внимание, что внутридомовые коммуникации и уличные тепловые сети составляют единую систему централизованного теплоснабжения. Важно не только подготовить к зиме источники и теплотрассы, но и систему отопления в доме.

Контролировать работу управляющих организаций могут и сами жители. Информация о выявленных замечаниях размещена на сайте энергокомпании https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/podgotovka-k-ozp/ и еженедельно обновляется.