«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам рассрочку оплаты отопления

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» готов оказать адресную поддержку жителям, у которых выросли суммы в январских квитанциях за отопление.

Клиенты, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут оформить рассрочку для оплаты тепла. Чтобы её получить, необходимо лично обратиться в один из офисов компании. На период рассрочки пени начисляться не будут.



Рост сумм в квитанциях за январь связан с несколькими факторами, ключевыми из которых стали изменения в законодательстве, аномально холодная погода и особенности расчётного периода.



С 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон, повысивший ставку НДС до 22%. Это увеличило стоимость услуги на 1,7%, поскольку налог уже был заложен в тариф. Существенное влияние оказали и сильные морозы. В регионе расчёт за отопление производится по фактическому потреблению, которое напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Каждое снижение среднесуточной температуры на один градус приводит к увеличению расхода тепла на обогрев зданий примерно на 4,5%.



Кроме того, расчётный период за январь составил 31 день (с 24.12.2025 по 23.01.2026), что на один больше, чем в предыдущем месяце. Это также отразилось на общем расходе тепла. Для каждого дома уровень потребления тепла индивидуален и фиксируется общедомовыми приборами учёта. Детальные отчёты с этими данными находятся в управляющих компаниях, в ТСЖ, у старших домов. На итоговую сумму также влияет техническое состояние внутридомовых систем и качество настройки оборудования. В домах с исправными сетями и грамотным регулированием, которые позволяют избегать «перетопов», расход, как правило, ниже.



«ЭнергосбыТ Плюс» открыт для диалога и готов детально разъяснить информацию по каждому конкретному адресу.

Для обращения жителей работают телефоны: в Саратове 8 (8452) 24-51-54, в Балакове 8 (800) 700-10-32, в Энгельсе 8 (8453) 54-48-98.

Также можно направить запрос через личный кабинет на сайте saratov.esplus.ru или на электронную почту saratov@esplus.ru.