Саратовский депутат Калинин сообщил о новой мере поддержки ветеранов спецоперации

Фото: пресс-служба Вячеслава Калинина

Депутат Саратовской облдумы, зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин поддержал новую инициативу лидера СР Сергея Миронова.

Ранее председатель «Справедливой России» предложил предоставить ветеранам боевых действий и членам их семей право на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства.

Поправки в закон «О ветеранах» внесены на рассмотрение Госдумы. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Дмитрий Гусев.

«Солидарен с позицией Сергея Михайловича. Участники специальной военной операции и члены их семей должны иметь возможность пользоваться всеми льготами и мерами социальной поддержки со стороны государства. Да, у регионов есть право устанавливать на своём уровне те или иные льготы. Однако, чтобы избежать разночтений в законодательстве, необходимо на федеральном уровне закрепить право пользования бесплатными парковочными местами за участниками СВО и их близкими», — подчеркнул Вячеслав Калинин.