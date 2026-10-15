«ЭнергосбыТ Плюс» расширяет коммуникацию с клиентами через «Госуслуги»

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает расширять количество способов коммуникации с клиентами с помощью цифровых сервисов.



Клиентам на Едином портале государственных услуг будут направлены уведомления об электронной квитанции и о необходимости погашения задолженности, а также предоставлена возможность перейти по ссылке для проведения оплаты.

Главная цель — не просто напомнить о платеже, а уберечь жителей от серьёзных юридических и финансовых последствий. Такой формат позволяет адресно предупредить человека о необходимости оплатить начисления за отопление и горячую воду.

Получив уведомление, клиенту достаточно перейти по прямой ссылке и произвести оплату. Это занимает всего несколько кликов и позволяет решить вопрос мгновенно.



«Наша первоочередная задача — помочь клиенту вовремя среагировать и не довести ситуацию до применения крайних мер, предусмотренных законом. Мы видим, что такой способ информирования востребован, так как позволяет людям быстро закрыть вопрос без избыточных визитов и бумажной волокиты. Кроме того, клиентам удобно пользоваться электронной квитанцией: она приходит быстро, и оплатить её можно сразу — в несколько кликов», — подчёркивает директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.



Компания также напоминает о простом способе всегда держать расчёты под контролем — подписке на электронную квитанцию. Она приходит на e-mail сразу после формирования платёжного документа, исключая риски потери бумажного бланка. Для перехода на электронный формат достаточно заполнить форму на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».



Все эти сервисы направлены прежде всего на удобство клиентов: получать уведомления и оплачивать счета можно быстро, не выходя из дома.

